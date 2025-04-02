Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kızılören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobille tarım arazisine girdi, yaşamını yitirdi.

02.04.2025 10:03
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak girdiği tarım arazisinde totem direğine çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Kızılören ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki 03 FZ 862 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine girip totem direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Talihsiz sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak morga götürüldü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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