Afyonkarahisar'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali Zafer Ruhunu Yeniden Canlandırdı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali Zafer Ruhunu Yeniden Canlandırdı

Afyonkarahisar\'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali Zafer Ruhunu Yeniden Canlandırdı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, zaferin ruhunu yeniden canlandıran eşsiz bir gösteriyle son buldu.

31.08.2024 10:59
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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, zaferin ruhunu yeniden canlandıran eşsiz bir gösteriyle son buldu.

Zafer Meydanı, dünyanın dört bir yanından gelen halk oyunları ekiplerinin sergilediği büyük performansla adeta renkli bir mozaik haline geldi. Her bir ekibin kültürlerini, tarihlerini ve halklarının zafer ruhunu yansıtan dansları, izleyenlerin kalbinde derin izler bıraktı. Kardeşlik ve dayanışma duygularının harmanlandığı bu muhteşem anlar, zaferimizin coşkusunu zirveye taşıdı. Afyonkarahisar, bir kez daha uluslararası sahnede kültürlerin buluşma noktası olarak parladı. Farklı milletlerden gelen halk oyunları ekiplerinin ahenkle birleşen dansları, zaferin getirdiği barış ve kardeşlik mesajını tüm dünyaya bir kez daha iletti. İzleyenleri derinden etkileyen bu görkemli gösteri, Afyonkarahisar'ın kültür ve tarihinin uluslararası arenada nasıl bir yankı bulduğunu gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali Zafer Ruhunu Yeniden Canlandırdı - Son Dakika

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