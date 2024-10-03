Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

03.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu imalathanesine yapılan baskında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada iki farklı adrese baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 19 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 174 gram uyuşturucu madde, 247 adet uyuşturucu hap, 1 litre sıvılaştırılmış uyuşturucu madde, 26 litre uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal madde, 2 adet emdirilmeye hazır peçete rulosu, imalat aşamasında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet makas, tepsi, çok sayıda eldiven ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ş.K. ve M.K. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, A.Y., E.Y. ve H.Ş. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:42:54. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement