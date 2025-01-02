Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonda 441 kullanımlık uyuşturucu maddede ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ö.M., G.B., S.E.Ç., A.T. ve S.G. isimli şahısların uyuşturucu madde sattıkları yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Ardından şahısların kullandığı araç ile evlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 441 kullanımlık sentetik kannobinoid, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, makas ve cep telefonları ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR