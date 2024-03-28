Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanan 9 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve muhafaza altında bulunan 9 yabancı uyruklu şahıs3 polis memuru refakatinde İzmir Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Düzensiz göçmenlerin buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Yakalanan 9 Düzensiz Göçmen Geri Gönderme Merkezine Gönderildi - Son Dakika
Bahçelievler'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, cesedi varile koyup yakmakla suçlanıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, varil içerisinde yanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemede, iş yerinde kan lekeleri ve kanlı bir bıçak bulundu. Cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli B.T, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinde maktulü annesine sarkıntılık ettiği için öldürdüğünü iddia etti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüsten geriye metal yığını kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim çağındaki çocuklar için kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler başladı. İlkokul ikinci sınıf öğrencileri doğayı keşfederken eğlenceli etkinliklere katılacak.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geri manevra yapan bir işçi servisi, arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi. Olay sonucunda yaşlı adam hayatını kaybetti. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen 4 kıraathane, 1 salon ve 1 yardımlaşma derneği olmak üzere toplam 6 işletme mühürlenip kapatıldı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir marketten silahlı soygun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir zincir markette gerçekleşen soygunun ardından çalışma başlattı. Şüphelinin İshak K. olduğu belirlendi. Zanlının soygunu kız arkadaşına para yardımı yapmak için gerçekleştirdiği öğrenildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde kumar oynattığı tespit edilen kıraathane, 30 gün süreyle kapatılıp mühürlendi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan kararla kıraathane faaliyetten men edildi.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir otomobilin bagajında Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli ise gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Ekipler, çocuğu bulmak için Suriye sınırına kadar ilerledi. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri, henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.
Osmaniye'de polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan aramalarda, 1025 gram bonzai, 350,87 gram fubinica, 200,19 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda tutuklanan 12 kişi cezaevine gönderildi.
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