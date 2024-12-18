Afyonkarahisar'da Yaya Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yaya Kazada Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar\'da Yaya Kazada Hayatını Kaybetti

Yolcu otobüsü çarpan yaya, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

18.12.2024 12:48
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda 13 Aralık'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hüseyin B.'ye, o sırada yoldan geçmekte olan O.C.'nin kullandığı 06 DZS 554 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Hüseyin B., düştüğü yerde ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hüseyin B.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralanan Hüseyin B., tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

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