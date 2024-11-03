Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 18 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı kazada 18 kişi yaralandı, 16'sı taburcu, 2'si hastanede.

03.11.2024 12:42
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Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 16'sı tedavileri sonrası taburcu edilirken, 2'sinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada toplamda 10 araç birbirine girdi. Kazada 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler adeta zamana karşı yarış verip, bazıları araç içerisinde sıkışan yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin tamamlanması sonrası taburcu edildi. Olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, birinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 18 Yaralı - Son Dakika

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