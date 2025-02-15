Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ANS Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.J., yönetimindeki 03 MA 0769 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden H.Y.'nin kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç bir başka otomobile çarparak durabildi. Kazada H.Y., ile birlikte T.T., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR