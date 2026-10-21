Afyonkarahisar Emirdağ'da hurdaya dönen otomobillerde 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da hurdaya dönen otomobillerde 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ\'da hurdaya dönen otomobillerde 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ölenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları araçlardan AFAD ve itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle çıkarıldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasında parçalanarak hurdaya dönen otomobiller kazanın şiddetini gözler önüne sererken, kazada ölenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. 4 kişinin de yaralandığı olayda yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları yerlerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası çıkarıldı. Ardından cenazeler kimlik tespiti için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından parçalanarak hurdaya dönen otomobiller ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Araçlar bölgeye gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespitleri için başlatılan çalışma devam ederken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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