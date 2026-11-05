Afyonkarahisar İhsaniye'de 7 cansız beden bulundu, Eskişehir yolunda şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 7 cansız beden bulundu, Eskişehir yolunda şüpheli aranıyor

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de 7 cansız beden bulundu, Eskişehir yolunda şüpheli aranıyor
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Afyonkarahisar İhsaniye\'de 7 cansız beden bulundu, Eskişehir yolunda şüpheli aranıyor
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 otomobilde toplam 7 kişinin cansız bedeni bulundu; şüphelinin kırmızı hafif ticari aracı gasp ederek kaçtığı belirlendi. Eskişehir-Seyitgazi karayolunda önlem alan polis, şüphelinin Eskişehir'e yönelebileceği ihtimaliyle denetim sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Eskişehir- Seyitgazi karayolunda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 farklı otomobilde toplam 7 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından saldırganın kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin kaçış güzergahlarına ilişkin çevre illerdeki güvenlik güçleri alarma geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı şüphelinin gasp ettiği araçla Eskişehir istikametine yönelebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde güvenlik noktası oluşturan çok sayıda polis ekibi, güzergaha araç durdurucu kapan yerleştirdi. Çelik yelekli ve uzun namlulu silahlarla yol üzerinde konuşlanan ekipler, şüphelinin yakalanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA
SeyitgaziEskişehirİhsaniye3. SayfaGüncelPolisAfyonSon Dakika

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