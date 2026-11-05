Afyonkarahisar İhsaniye\'de iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar İhsaniye'de iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Kıyır köyü yakınlarında iki araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı, kimlik tespiti sürüyor.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobil içinde 5 kişiye ait ceset bulunmasının ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesinde bağlı Kıyır köyü yakınlarında iki araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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