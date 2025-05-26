Ağabey Kardeşini Vurdu, Kardeşi Hayatını Kaybetti

Yer kavgası sebebiyle ağabeyi tarafından vurulan kardeş hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer meselesi sebebiyle ağabeyi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kardeş hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren ağabey ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İsmail Küçük ile F. Küçük isimli iki kardeş arasında yer meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle ağabey F. Küçük, tüfekle kardeşi İsmail Küçük'e ateş açtı. Kardeş İsmail kanlar içinde yerde kalırken, ağabey ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yarılıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.,

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Küçük'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştiren ağabey ise polis ekipleri tarafından yakalanarak göz altına alındı.