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Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu - Son Dakika
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Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu

Elazığ'da meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen bir binanın yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğukent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla aniden yıkıldı. Yıkım çalışmaları ise dron ile havadan görüntülendi.

02.01.2024 - 13:33,
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Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı binanın tek dokunuşla yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde yıkımına başlanan 4 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Elazığ\'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu - Son Dakika
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