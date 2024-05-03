Ağrı\'da 45 milyon 550 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

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Ağrı'da piyasa değeri yaklaşık 45 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde, metruk bir binada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 45 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı yakalandı. Operasyonda 53 bin 500 adet güneş gözlüğü, 1 ton 200 kg. gözlük çerçevesi ham maddesi ve 4bin 500 adet botox malzemesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Meydana gelen olay ile ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi. - AĞRI