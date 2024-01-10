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Ağrı'da 8 milyon değerinde kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 8 milyon değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Ağrı'da jandarma tarafından piyasa değeri 8 milyon olan kaçak malzeme ele geçirildi. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir şahsın aracında yapılan kontrolde uyuşturucu hap, tıbbi ilaç ve diğer malzemeler bulundu. Malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olarak belirlendi.

Ağrı\'da 8 milyon değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
10.01.2024 - 23:38,
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Ağrı'da 8 milyon değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'da, jandarma tarafından piyasa değeri 8 milyon olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personellerince Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yapılan çalışmalarda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan A.Ö isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı çekici ve çekiciye bağlı dorse şüphe üzerine X-ray cihazına alındı. Kontrolden geçen aracın 2 lastiğinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine lastikler içerisine gizlenmiş 123 bin 800 adet uyuşturucu hap, 3 bin 900 adet tıbbi ilaç, 805 adet izotonik su, 5 adet diyabet iğnesi, bin 414 adet boş ilaç kutusu ele geçildi. Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon olan malzemeyi ülkeye sokmaya çalışan A.Ö gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 8 milyon değerinde kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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