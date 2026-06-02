Ağrı'da Çoban Cinayeti: Zanlı Yakalandı

02.06.2026 14:49
Dilekyazı köyünde cinayet işleyen İran uyruklu zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı köyü yaylasında Afganistan uyruklu bir çobanın öldürülmesi olayının ardından kaçan cinayet zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından firar eden İran uyruklu şüpheli, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Eleşkirt ilçesindeki Aydıntepe Jandarma Kontrol Noktası'nda yakalandı.

Hatırlanacağı üzere, Dilekyazı köyü yaylasında biri İranlı, diğeri Afganistan uyruklu iki çoban arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, İran uyruklu şahsın önce keserle saldırdığı, ardından da silahla ateş ederek Afganistan uyruklu çobanın ölümüne neden olduğu iddia edilmişti.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin izini sürerek Eleşkirt ilçesine bağlı Aydıntepe Jandarma Kontrol Noktası'nda yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Dünya, İran, Ağrı, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
