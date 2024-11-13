Ağrı'da Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da Çocuklara Trafik Eğitimi

Ağrı\'da Çocuklara Trafik Eğitimi

Ağrı'da çocuklara trafik kuralları eğitimi veriliyor, güvenli trafik bilinci kazandırılmaya çalışılıyor.

13.11.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmelerini sağlamak ve güvenli bir trafik bilinci kazandırmak amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimlerini sürdürüyor. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen eğitimler, hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle çocukları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. İl Emniyet Müdürlüğü, gelecekte daha güvenli bir toplum inşa etmek için çocukları trafik bilinciyle yetiştirme çabalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik işaretlerinin tanınması ve temel trafik kurallarının önemi uygulamalı olarak öğretiliyor. Trafik güvenliğinin toplumun tüm bireyleri için hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken trafik ekipleri, çocukların bu eğitimlerle trafik kurallarına karşı daha duyarlı bir şekilde yetişmesini amaçlıyor.

Trafik ekipleri, çocuklara trafikte karşılaşabilecekleri riskli durumları ve bu durumlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini de anlatıyor. Trafikte yaya güvenliği, bisiklet kullanımı gibi günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri konularda bilgilendirilen çocuklar, uygulamalı etkinliklerle trafik kurallarını somut bir şekilde deneyimleme imkanı buluyor. Eğitimlerde ayrıca, trafikte sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla trafik levhalarının tanıtılması, karşıdan karşıya güvenli geçiş kurallarının gösterilmesi gibi pratik bilgiler de yer alıyor. Çocuklar, bu eğitim parkurunda öğrendikleri kuralları uygulayarak hem eğleniyor hem de günlük yaşamlarına faydalı olacak bilgiler ediniyor. Eğitimlerin ardından çocuklar, trafikteki sorumluluklarını daha bilinçli bir şekilde yerine getirme konusunda cesaretlendirilirken, velilere de çocuklarının güvenli bir trafik eğitimi alması konusunda bilgilendirme yapılıyor. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik trafik eğitimi faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı. İpar, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir trafik bilinciyle yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Trafik güvenliğinin sağlanmasında bu eğitimlerin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Eğitim parkında çocuklarımıza uygulamalı olarak trafik kurallarını öğretirken, onların eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

trafik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
11:03 Aile içi yasak aşk skandalı ’’Cinsel birliktelik’’ çıkışı Esra Erol küplere bindi Aile içi yasak aşk skandalı! ''Cinsel birliktelik'' çıkışı Esra Erol küplere bindi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Çocuklara Trafik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.