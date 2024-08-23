Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklı arazide mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Olay, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Dalkılıç köyündeki yaylasında meydan geldi. Hayvanlarının kayalıklarda mahsur kaldığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da mahsur kalan 2 keçi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?