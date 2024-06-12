Ağrı'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 25,92 gram uyuşturucu madde buldu. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

12.06.2024 16:44
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta yapılan aramada 25,92 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, 11 Haziran 2024 günü saat 14.50 sıralarında il merkezindeki Gazi Mahallesi'nde Sağlık Cadde ve 504 sokak kesişiminde Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici ekipleri tarafından durdurulan araçta yolcu konumunda bulunan H.Y. isimli şahıstan içime hazır 3 ayrı poşet içerisinde; 1 poşet içerisinde 17,25 gram esrar, 1 kahverengi kese kağıdı içerisinde 6.54 gram esrar, beyaz şeffaf poşet içerisinde 2.13 gram metanfetamin olmak üzere, toplamda 25,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler H.Y. ve E.Ö. gözaltına alındı. Yetkililer tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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