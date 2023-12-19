Ağrı\'da tırda 85 kaçak göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı

Ağrı'da tırda 85 kaçak göçmen yakalandı

AĞRI - Ağrı'da 83 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, İran'dan Türkiye'ye Çinko Sülfür Konsantresi getiren İran uyruklu D.A isimli tır sürücüsünün Doğubayazıt Gürbulak köyünden araca düzensiz göçmen yükleyeceği ve Sakarya'ya götüreceği bilgisi edinildi. Yapılan çalışmaların ardından Ağrı'da Şeker Uygulama Noktasında durdurulan tırda yapılan aramada 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.