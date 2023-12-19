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Ağrı'da tırda 85 kaçak göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı'da tırda 85 kaçak göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı

Ağrı'da, İran'dan Türkiye'ye Çinko Sülfür Konsantresi getiren bir tırda yapılan aramada 83 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ağrı\'da tırda 85 kaçak göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı
19.12.2023 - 20:18,  Güncelleme: 20:19
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Ağrı'da tırda 85 kaçak göçmen yakalandı

AĞRI - Ağrı'da 83 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, İran'dan Türkiye'ye Çinko Sülfür Konsantresi getiren İran uyruklu D.A isimli tır sürücüsünün Doğubayazıt Gürbulak köyünden araca düzensiz göçmen yükleyeceği ve Sakarya'ya götüreceği bilgisi edinildi. Yapılan çalışmaların ardından Ağrı'da Şeker Uygulama Noktasında durdurulan tırda yapılan aramada 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da tırda 85 kaçak göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da tırda 85 kaçak göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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