Ağrı\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ve bir bebek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 09.30 sıralarında Eleşkirt ilçesi Güneykaya köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. 5 kişi ve bir bebek sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden bir kadın araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI