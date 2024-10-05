Ağrı'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Ağrı\'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, yaralıların durumu stable.

05.10.2024 19:51
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Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında Mahmut T. idaresindeki 25 NB 296 plakalı araç, Ağrı il merkezinden Hamur ilçesine doğru seyir halindeyken, Ahmed-i Hani Havalimanı mevkiine geldiğinde aracıyla manevra yapmak isteyen 54 ADG 067 plakalı aracın sağ ön kısmıyla arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, 54 ADG 067 plakalı araçta bulunan yolcular İlknur K., Ayten T., Beyzanur T. ve Aleyna T. ile 25 NB 296 plakalı araçta bulunan yolcular Çilem G., Selcan T., sürücü Mahmut T. ve Eflin Hüma T. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

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