Ağrı'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Ağrı'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Ağrı\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Ağrı merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalandı, çok sayıda delil ele geçirildi.

06.05.2025 09:35
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Ağrı merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal, sahte para, silah, SUV araç ve tekne ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Ağrı merkezli olarak Bursa, İzmir, Mardin ve Artvin illerini kapsayan operasyonda, çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda banka ve hesap kartı, sim kart, cep telefonu, laptop, bilgisayar, suçta kullanıldığı değerlendirilen broşürler, bir adet av tüfeği, 593 adet fişek, sahte para, SUV araç ve bir adet tekne ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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