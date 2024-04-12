Ağrı\'da zincirleme kaza: 5 yaralı

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- Ağrı'da kaza: 5 yaralı

AĞRI - Ağrı'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da havalimanı yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan bir araç kontrolü kaybedince seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Seyir halinde olan başka araçların da çarpmasıyla zincirleme kazaya dönüşen kazada 4 araç birbirine girdi. Çevredeki sürücülerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda araç içinde bulunan 5 yaralı ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda araçlar ciddi hasar gördü.