Ağrı Dağı'nda Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı Dağı\'nda Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda tipiye yakalanan ve kaybolan 2 dağcının arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rehber Resul Civaş, arama çalışmaları sırasında buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı. AFAD ve dağcı ekipleri, kayıp dağcıları bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

21.07.2024 18:10
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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede tipiye yakalanarak kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rehber Resul Civaş ve dağcı ekibi Ağrı Dağı zirvesinde arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı. Civaş, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Van'dan gelen 10 kişilik AFAD dağcı grubu da kayıp 2 dağcı için arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da arama çalışmalarında kullanılıyor. AFAD ve dağcı ekiplerinin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı'nda Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda Kaybolan 2 Dağcıyı Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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