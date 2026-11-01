Ağrı Doğubayazıt\'ta valizde 16 milyon 657 bin 500 liralık metamfetamin bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 16 milyon 657 bin 500 lira olan 4 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirildi. İlçede yılın ilk 10 ayında yapılan trafik denetimlerinde ise 112 motosiklet trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranan 329 kişi yakalandı.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Müdürlüğü yolcu salonuna gelen İran uyruklu bir kişinin valizlerinde kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, valizlerin plastik aksamına gizlenmiş, piyasa değeri 16 milyon 657 bin 500 lira olan 4 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, operasyonda görev alan Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeline teşekkür edildi.

Doğubayazıt'ta trafik denetimleri sürüyor

Öte yandan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-22 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin veriler paylaşıldı. Bu kapsamda 1 bin 151 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, kurallara aykırı olduğu tespit edilen 112 motosiklet trafikten men edildi, 23 motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Denetimler sırasında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 329 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Açıklamada, ilin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.