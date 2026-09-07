Ahbap Derneği'ne deprem bağışları soruşturmasında 5'inci dalga operasyonda 47 gözaltı - Son Dakika
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Ahbap Derneği'ne deprem bağışları soruşturmasında 5'inci dalga operasyonda 47 gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışların akıbetine ilişkin soruşturmada İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli için 5'inci dalga operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 47 kişi gözaltına alındı, cezaevinde bulunan bir şüphelinin de aralarında olduğu belirtildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5'inci dalga operasyon başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler arasında cezaevinde bulunan bir kişinin de olduğu belirtildi. Soruşturmanın, Ahbap Derneği tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının usul ve içeriğinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Operasyon, 3. Sayfa, İstanbul, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap Derneği'ne deprem bağışları soruşturmasında 5'inci dalga operasyonda 47 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahbap Derneği'ne deprem bağışları soruşturmasında 5'inci dalga operasyonda 47 gözaltı - Son Dakika
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