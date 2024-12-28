Ahmet'e Kuduz Köpek Saldırdı - Son Dakika
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Ahmet'e Kuduz Köpek Saldırdı

Ahmet\'e Kuduz Köpek Saldırdı

Besni’de 6 yaşındaki Ahmet Uçar, kuduz köpek saldırısında ağır yaralandı, tedavisi sürüyor.

28.12.2024 15:05
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 6 yaşındaki Ahmet Uçar sahipsiz kuduz köpek saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, 25 Aralık Çarşamba günü Adıyaman'nın Besni İlçesine bağlı Toklu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan eve dönen Ahmet Uçar ve yardıma gelen 2 kişi köpek saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Uçar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Uçar'ın durumunun ağır olması nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uçar'ın tedavisi devam ederken, saldıran köpeğin ise kuduz olduğu tespit edildi. Köydeki başıboş köpekler toplanırken köy ise karantinaya alındı. Olayla ilgili konuşan ağabey Şerif Uçar, "Başıboş köpeklerin acilen toplanması gerekiyor" dedi.

"Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın"

Yeğenim Ahmet okuldan dönerken köpek ona saldırmış. Elindeki beslenme çantasını köpeğe atıp kaçmaya çalışmış. O sırada yanına gelen 2 kişiye de köpek saldırmış. Ahmet çocuk olduğu için kendini koruyamamış. Daha sonra biz Ahmet'i hastaneye götürdük. Yüzü, gözü parçalanmış haldeydi. Kuduz olduğunu hastanede öğrendik. Bizi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Yeğenimin tedavisi devam ediyor. Şu an durumu iyi fakat uzun süre tedavi devam edecek. Biz bu acıyı yaşadık, başka aileler yaşamasın. Devletimizden tüm başı boş köpeklerin toplanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ahmet'e Kuduz Köpek Saldırdı - Son Dakika

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