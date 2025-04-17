Ahmet Türk: Sırrı Bey sağlığına kavuşsun, barış görüşmelerini devam ettirsin - Son Dakika
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Ahmet Türk: Sırrı Bey sağlığına kavuşsun, barış görüşmelerini devam ettirsin

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Ahmet Türk, kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Ahmet Türk Haberler.com mikrofonuna yaptığı açıklamada, "Kritik bir durumda. Umut ediyoruz yine sağlığına kavuşsun. Bugün sürdürdüğü barış görüşmelerini tekrar devam ettirsin" dedi.

17.04.2025 17:15
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanarak 112 acil sağlık ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp masajı eşliğinde hastaneye kaldırıldı. 12 süren ve hayati riski son derece yüksek bir ameliyat geçiren Önder, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Siyasi isimler hastaneye Sırrı Süreyya Önder'i ziyarete gitti.

"SAĞLIĞINA KAVUŞSUN, BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ DEVAM ETTİRSİN"

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk hastaneye giderek Önder'in son sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Haberler.com mikrofonuna konuşan Türk, "Doktorların verdiği bilgiye göre konuşmak zorundayız. Kritik bir durumda. Umut ediyoruz. Herkes dua ediyor. Bütün Türkiye onun sağlığına kavuşması konusunda gerçekten büyük bir hem duaları hem de bu konuda gösterdikleri yaklaşım, gösterdikleri dostluk çok önemli. Sırrı Bey değerli bir insan. Herkesin gönlünü kazanmış bir insan. Umut ediyoruz yine sağlığına kavuşsun. Bugün sürdürdüğü barış görüşmelerini tekrar devam ettirsin." dedi.

ÖNDER'İN SON DURUMU NASIL?

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi Önder'in son sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün genel durumu düne göre iyi. Tedavimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Kalbin sol kısmının iyi kasılması umut verici. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor, uzun bir süreç bizi bekliyor. Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı çok iyi. Sesleri duyabiliyor ve o seslere tepki verebiliyor. Bunlar bizim için son derece olumlu ama hastanın somut anlamda durumunu ortaya koyamayız. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Koruyucu tedavileri veriyoruz. Güçlü antibiyotik vermekteyiz. İdrar çıkışı iyi bir şekilde devam etmekte. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var. Zamana ihtiyacımız var. Hasta için benim öngörüm 10 gün ile 40 gün arası. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bizim riskimiz bu hastada yüksek."

Ahmet Türk: Sırrı Bey sağlığına kavuşsun, barış görüşmelerini devam ettirsin
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Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Türk: Sırrı Bey sağlığına kavuşsun, barış görüşmelerini devam ettirsin - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ponçik Pamuk:
    biz terörsüz Türkiye başlığı altında kürdistan hayalini kurmanıza karşıyız . Türkiye bir bütündür bölemeyeceksiniz 3 0 Yanıtla
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