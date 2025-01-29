Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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3.Sayfa

Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk'ün Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

29.01.2025 10:29  Güncelleme: 10:40
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    İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29), silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

    TORUNU VE YANINDAKİ KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI

    Olay, dün akşam saatlerinde Mersin- Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
    Hüseyin Reber Türk

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Hüseyin Reber Türk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ahmet Türk\'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
    Kaynak: DHA

    Mardin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk, DEM Parti, Güvenlik, 3-sayfa, Otopsi, Mersin, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (21)

    • Murat:
      biraz da evlat acısını sen tat nice Şehit anaları bu acıyla yaşıyor PKK destekçisi Ahmet 145 106 Yanıtla
    • Davut Çağlar:
      bir kişide bir kişidir Allah devamını getirmeyi nasip etsin 50 144 Yanıtla
    • deyvani10 :
      ALLAH Rahmet eylesin mekani cennet olsun inşallah. ailesine sabır versin 89 31 Yanıtla
    • monşer null:
      Aralarında Savaş Başlasın 31 73 Yanıtla
    • İzzet Gitmez:
      davut çağlar senin ecdanını zkm 49 10 Yanıtla
    • Kemsl:
      arkadaş bunlar ne tür bir mahluk 14 12 Yanıtla
    • Mustafa:
      vardır bir sebebi ! kimbilir kimlere çökmeye çalıştılar. 16 6 Yanıtla
    • Yunus Gelturan:
      Allah rahmet eylesin 12 6 Yanıtla
    • Murat:
      Benim mesajımı şu anlık 10 VATAN HAİNİ begenmemiş.!! Her kim kum tanesi kadar da olsa PKK'ya sempati duyuyor ise kahru perişan olsun inşallah.!! Ahmet Türk denen kişi azılı PKK destekçisi birisidir.! 8 6 Yanıtla
    • Alparslan:
      siyasi çıkarlar uğruna ülkeyi kaosa götürmeye çalışıyor herkese koltukları derdine ... bu siyasi cinayetler umarım artmaz 7 0 Yanıtla
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