Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

Geniş Video İzle

Yeşilçam'ın sevilen ismi Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıktı. Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve 1 Eylül'de hayatını kaybeden Tuğba'nın ölüm nedeni doğal sebeplere bağlı olarak belirlendi. Otopsi raporuna göre, hipertansif kardiyovasküler hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

15.11.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve kesin ölüm nedeni belli oldu.

Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

Uzun yıllar boyunca yaşamını ABD'de kızı Anjelik Calvin ile birlikte sürdüren Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami'deki evinde hayata veda etti.

69 yaşında yaşamını yitiren Tuğba'nın cansız bedeni ABD'den Türkiye'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve kesin ölüm nedeni de ortaya çıktı. Tuğba doğal sebeplere bağlı olarak hayatını kaybetti.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçti. Ölüm sebebi hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme sebebiyet vermiş" diye konuştu.

Ahu Tuğba\'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

Ahu Tuğba, 3-sayfa, Magazin, Calvin, Otopsi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
22:46 Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisine rekor değer biçti Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
22:44 Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 16:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.