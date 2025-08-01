Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
01.08.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Haber Videosu

Denizli'de eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar eden polis memuruyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis memuru Coşkun Söylemez'in yap-sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, bu yüzden bunalıma girip ailesini ve kendisini öldürdüğü belirtildi.

Türkiye güne Denizli'den gelen 4 ölüm haberi ile uyandı. Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, görev yaptığı Şırnak'tan izne çıkarak eşinin ve çocuklarının kaldığı Denizli'deki kayınvalidesinin evine geldi. Söylemez burada, uyuyan eşini ve çocuklarını beylik tabancasıyla ateş ederek katlettikten sonra silahla intihar etti.

POLİS 3 GÜN ÖNCE İZNE GELDİ

Bu sabah saat 06.45 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, Şırnak'a tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki polis memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın evine geldi.

Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI UYKUDA ÖLDÜRDÜ

Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

YAKINLARININ FERYATLARI SOKAĞI İNLETTİ

Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

POLİSİN PİYASAYA 6-7 MİLYON BORCU VARMIŞ

Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in yap-sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu cinayetleri işlediği öne sürüldü.

Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

3-sayfa, Denizli, Emlak, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • yol yolcu :
    ahbe güzel kardeşim.. devletin sana verdiği maaşla zaten gül gibi geçinir giderdin.. yazık ettin hem kendine hemde ailene hemde ameline.. 111 30 Yanıtla
    murat salih başçı:
    sanırım Türkiye de yaşamıyorsun sen 9 7
  • Desperado null:
    şerefli insanmiş 2 48 Yanıtla
    ktf7hnznb2:
    dünyada hiç bişey çocuğuna kıymaya nefen değildir 12 1
    kamer tekeş:
    Kalbin gibi bir hayatın olsun!!! 4 0
  • 123123As:
    İnsanlar borçlar ile boğuldu . ev kiralari ateş pahasi 22 bin asgeri ücret. Reis 3 çocuk şartı koyuyor ama okulların bağış adı altında 10-15 bin TL istediğini bilmiyor. Yeme içme giyinme fatura insanlar kartlara abaniyor. Gün geçtikçe ülke uçuruma sürükleniyor. Allah sabır versin bu haberler günden güne artacak ... 29 5 Yanıtla
    Haydar Toy:
    herhalde sen yazıyı okumadın adam yap sat işine girmiş maaşla alakası yoktur 1 0
  • Gültekin Konukcu:
    Ya kahhar nasıl cana kıyar insan Allah'ın verdiği cana lanet olsun 28 5 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    UMARSIZCA DEVLETE POK ATAN ZİHNİYET ADAMIN OLAYLARI KENDİ KENDİNE YAPTIĞI ,DÜNYA MALI HIRSINDAN KAYNAKLANDIĞINI ANLAMASIYLA UMARIM UTANMIŞLARDIR.TABİİ VARSA CİBİLİYETLERİ 13 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bu nasıl dans Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’dan Filistin devletini tanıma çağrısı Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Filistin devletini tanıma çağrısı
İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP’in Terörsüz Türkiye Komisyonu’na göndereceği isimler İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP'in Terörsüz Türkiye Komisyonu'na göndereceği isimler
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası

14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
12:01
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
20:11
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
20:02
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
19:55
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı
İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
19:30
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
19:18
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
18:50
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
18:17
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 14:32:34. #7.12#
SON DAKİKA: Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.