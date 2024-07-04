3.Sayfa

Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

Ailesine kurşun yağdıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek ağır yaralayan baba tutuklandı.

Dün, Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitesinde boşanma aşamasındaki eşi S.K.'nin evine giden S.K.;, eşi, oğlu İ.K. ve kızı Y.K'ya tabanca ile ateş ederek kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne S.K. ile kızı ağır yaralanmıştı. Uzaklaştırma kararı bulunan koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cinsle istismar davasından bir gün önce ailesine dehşeti yaşattı

Olaya ilişkin detaylar bugün oraya çıktı. Baba S.K'nin 2021 ile 2023 yılları arasında 14 yaşındaki kızı Y.K'ye defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilirken, konuya ilişkin dava açıldığı ve babanın yargılandığı bilgisine ulaşıldı. Babanın çocuğuna karşı cinsel istismar suçundan bugün duruşması olduğu, davadan bir gün önce ailesine faciayı yaşattığı öğrenildi. Bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar suçuna ilişkin dava görülürken, S.K'nin gözaltında bulunması, mağdur ve müştekilerin hastanede olması sebebiyle duruşma ertelendi. Ayrıca baba S.K'nin önceki ifadelerinde arkadaşları ile görüşmesini kısıtladığı için kızının kendisine iftira attığını söylediği öğrenildi.

Öldürmeye teşebbüs suçlaması ile gözaltına alınan şüpheli S.K., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.