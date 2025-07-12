Air India Kazası: Yakıt Akışı Sorunu

Hindistan'da 270 kişinin hayatına mal olan Air India uçak kazasına dair ön rapor, faciaya "motorlara yakıt akışının kesilmesinin" neden olduğunu ortaya koydu. Raporda, yakıt kontrol anahtarlarının ikisinin de uçağın düşmesinden hemen önce kapalı konumda olduğu aktarıldı.

Hindistan'da 270 kişinin hayatını kaybettiği Air India uçak kazasının yankıları sürerken, facianın nedenine dair ön rapor tamamlandı. Hindistan Uçak Kazaları Soruşturma Bürosu'nun (AAIB) uçağın kara kutusundan elde edilen 49 saatlik uçuş verisi ve 2 saatlik kokpit sesi kayıtlarından yola çıkarak hazırladığı rapor, kazaya uçağın motorlarının yakıtsız kalmasının neden olduğunu ortaya koydu. Motorlara yakıt akışını sağlayan düğmelerin uçak 180 knot (yaklaşık 333 kilometre) hıza ulaştığında birer saniye arayla "çalıştır (run)" konumundan "kes (cutoff)" konumuna getirildiği kaydedildi. Raporda, "Kokpitten elde edilen ses kayıtlarında pilotlardan birinin diğerine neden yakıt akışını kestiğini sorduğu duyulmakta, diğer pilot ise böyle bir şey yapmadığını söylemektedir" ifadelerine yer verildi. Kısa bir süre sonra düğmelerin tekrar "çalıştır (run)" konumuna getirildiği, motorların yeniden çalışmaya başladığı sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi. Kazanın hemen öncesinde pilotlardan birinin "mayday" (Acil durum çağrısı) yaptığı belirtilen raporda, ayrıca acil durumlar için kullanılan yardımcı güç ünitesi "Ram Air Turbine"ın uçağın kalkıştan sonraki ilk tırmanışı sırasında devreye girdiği ve uçağın henüz havalimanının sınır duvarını geçmeden önce irtifa kaybetmeye başladığı aktarıldı.

Yakıt kalitesinin uçuşa uygun olduğu tespit edildi

Uçağın kaptan pilotunun 56 yaşında ve 15 bin saat üzerinde uçuş geçmişine sahip olduğu ifade edilirken, yardımcı pilotun ise 32 yaşında ve 3 bin 400 saatten fazla uçuş deneyimine sahip olduğu belirtildi. Enkazdan elde edilen verilere göre ekipman ayarlarının kalkışa uygun olduğunun tespit edildiği, uçağın yakıt kalitesinin de uçuşa uygun olduğu ifade edildi. Uçuş rotasında tehlikeye yol açacak bir kuş sürüsü hareketliliğinin de gözlenmediği aktarıldı. Raporda ayrıca sol motorun 26 Mart'ta, sağ motorun ise 1 Mayıs'ta uçağa takıldığı bilgisi yer aldı.

270 kişi hayatını kaybetmişti

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere 12 Haziran'da havalanan Air India şirketine ait Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra bir binanın üzerine düşmüştü. Air India, uçakta bulunan 242 kişiden 241'inin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Uçağın düştüğü bölgede yaşanan can kayıpları ile birlikte ölü sayısının en az 270 olduğu bildirilmişti. - YENİ DELHİ