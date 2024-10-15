AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti

AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti

Kırşehir'de AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer, konserde eşini uyaran Fatma Banu Çoban isimli genç kadını darbetti. Ünlüer ve eşinden şikayetçi olacağını ifade eden Çoban, ''Yumruğu yüzümün sağ kısmına geldi. Zaten yumruğu benim yüzüm kadardı'' dedi.

15.10.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadına şiddetin gündemden düşmediği dönemde bir haber de Kırşehir'den geldi. Fatma Banu Çoban (25), akrabalarıyla birlikte 13 Ekim'de Kaman Ceviz Festivali kapsamında düzenlenen Sefo Konserine katıldı.Genç kadın burada AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer tarafından darbedildi. Burnu kırılan kadın ameliyata alınırken AK Parti'nin de Ünlüer'in istifasını istediği öğrenildi.

"SEN BENİM EŞİME NASIL TEMAS EDERSİN?"

Ameliyat sonrası yaşadığı olayı anlatan Çoban, iş çıkışı Kırşehir'den teyzesi, eniştesi, kuzeni ve yeğeniyle birlikte Kaman'daki Sefo konserine gittiğini söyledi. Çoban, isminin sonrada Melih Ünlüer olduğunu öğrendiği şahsın ön kısımda yer aldığını ve boşluk oluşunca yan tarafına geçtiklerini belirterek, "Yanında bulunan eşi, 'burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler etti. Ben de bu alanın boş olduğunu söyledim. Beyefendinin kolu bana değdi birkaç kez. Ben kendisini uyardım. Hiç oralı olup cevap dahi vermedi. Başka bir genç eşine yanlışlıkla temas ettiği için, 'sen benim eşime nasıl temas edersin' diye genci tehdit eder şekilde uyardı ve bir kart çıkarıp gösterdi" dedi.

AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti

"YÜZÜM KAN REVAN İÇİNDEYDİ"

Daha sonra kendisiyle konuşan Ünlüer'in uygun bir üslup kullanmadığını söyleyen Çoban, "Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye, 'sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle' diye uyardım. Kadın ise 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diyerek yakamdan çekti. Ben tam 'siz ne yapıyorsunuz diyecekken' eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Yumruğu yüzümün sağ kısmına geldi. Zaten yumruğu benim yüzüm kadardı. Çünkü baya cüsseli birisiydi.Daha sonra ayağa kalktım. Yanımdaki arkadaşım 'abla yüzün' dedi. Ben önce anlamadım ama daha sonra yüzüme dokunduğumda yüzüm kan revan içindeydi" ifadelerini kullandı.

'NASIL VURDUM KIZA' DİYE ÖVÜNÜYORMUŞ

Kuzeninin 'polisi arayın' diye bağırmasının ardından Ünlüer'in 'eşinin saçından sürükleyerek' olay yerinden ayrıldığını belirten Çoban, "'Beni polisin yanına götürdüler. Daha sonra ise polisler beni ambulansa götürdü. Ambulansın orada beklerken beyefendi eşini Kırıkkale'ye gönderiyor kendisi de konser alanında övünerek, 'nasıl vurdum kıza' şeklinde konuşuyormuş. Kuzenim kendisini bu şekilde konuşurken görmese şahsı belki de bulamayacaktık. Melih Ünlüer bizi asla görmediğini ve tanımadığını söyleyip üzerinde kan lekem olmasına rağmen olayı inkar ediyormuş" dedi.

Kırşehir, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gençlik, Keskin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Akpartinin bayrağı altında cesaret alan çok kişi var maalesef Geçmiş olsun 382 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yazıklar olsun kıza el uzatan zihniyet 278 10 Yanıtla
  • sezai duran:
    Yahu Türkiye'de ki tüm kadınlar birlik olsa bunlar 1 tane bile oy alamaz biran evvel siyaset hayatından silinmeleri lazım. Yeterrrrrrrrr. 256 16 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    şeref onur yoksunu sen akparti peşinde olmadan elini oynatamazsin akp gençleri getirdigin nokta ama bu devran elbet doner 209 9 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Kabile başkanı olduğunu yine göstermiş eleman. 176 10 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    ÜLKEDE ARTIK ŞİDDET BİTMİYOR MİLLET MUTSUZ HUZURSUZ GÜVENSİZ 160 6 Yanıtla
  • hasan Yilmaz:
    Eli bayana kalkan bir drlikanli 113 4 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kabile ülkesinin en küçük kabile başkanı üyesi bence az bile yapıyorlar ekepe çok şanslı yeminle eziyet ettikçe oy alıyor 97 6 Yanıtla
  • Gökay Ünver:
    İnançla yönetiliyoruz normal. 72 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    o eder. siz onun kim oldugnu biliyor musunuz ? 58 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
18:11 Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu
18:03 Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı
17:16 Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı
17:12 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama
17:01 Ünlü sunucu Esra Erol’a ölüm tehdidi Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi
16:55 İspanya’da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
16:51 Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor 40 yıllık birikimi bir gecede gitti Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti
16:49 Beşiktaş’ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor
16:38 Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 13:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.