AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı açıklamalarda, denetimlerin Cumhur İttifakı belediyeleri için geçerli olduğunu belirtirken, güvenlik ve dış politika konularında detaylı yol haritalarının hazırlandığını söyledi. Ayrıca, Netanyahu hükümeti ile arabuluculuk konusundaki olumsuz görüşlerini dile getirdi.

15.11.2024 18:51  Güncelleme: 19:00
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Denetim için AK Parti, Cumhur İttifakı belediyeleri ve onlar için de geçerlidir"

"Bütün kabine üyelerimiz kendi alanlarıyla ilgili olarak Trump yönetiminin işbaşına başlamasıyla birlikte Türkiye'nin hangi dosya alanında ne şekilde ilerleyeceğini çıkaracaklardır"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yol haritasıyla da güvenlikten dış ticarete, askeri konulardan dış politikalara konuları, Rusya- Ukrayna savaşı Gazze'ye kadar ilgili bakanlıklar yol haritalarını hazırlıyorlar"

"Netanyahu hükümeti ile arabuluculuk kavramı yan yana gelmiyor"

"Netanyahu şebekesi her türlü arabuluculuk girişimini katliam siyasetine devam etmek için zaman kazanmak için kullanıyor"

"Bölgede terör örgütlerinin hareketliliğinin farkındayız"

"Bu harekatlar olmasaydı burnumuzun dibinde DAEŞ ve PKK'ya ait yapılanmalar fiili devletçik olarak var olacaktı"

ANKARA - AK Parti Sözcü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten önemli açıklamalar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar - Son Dakika

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