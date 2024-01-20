AK Parti Uşak İl Başkanlığı \'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi\' Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Uşak İl Başkanlığı 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısı gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak AK Parti İl Başkanı Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayer ve Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

İl Danışma Meclisi toplantısında açılış konuşması yapan AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar

Belediyecilik lafla olmaz. Farkındalık ister, tecrübe ister, fedakarlık ister, adanmışlık ister ve aşk ister. Bizim belediye başkan adayımızda bunların hepsi mevcut. Biz "Memleket İşi Gönül İşi" diyoruz onlar "Geçin bu işi" diyorlar. Biz hemşehrilerimizi, milletimizi, şehrimizi çok seviyoruz. Çünkü biz belediyeciliğin kitabını yazan, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı "Milletin Adamı" Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz. Sizler bizlerin yanında olduğu sürece Uşak'ta başarılı olmamak mümkün değil, sizler birlikte biz bugüne kadar sizlerle birlikte yürüdük ve bundan sonrada birlikte yürüyemeye devam edeceğiz. Çok çalışacağız, daha çok çalışacağız, ilimizdeki 11 belediyenin tamamını 31 Mart'ta kazanacağınız." dedi.

Toplantı açılış konuşmasının ardından Uşak Belediyesi'nin tamamlanmış ve devam eden projelerin izletilmesiyle devam etti. Projelerin izlenmesin ardından konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın "20 senedir ne için koştuysak, bugün duracak halimiz yok. Bundan sonrada aynı amaç, ideal ve aynı hedefler uğruna koşmaya devam edeceğiz. AK Parti'de yıpranma ve yorgunluk yoktur. Çünkü her bir AK Partilinin göğsü memleket sevdasıyla atar. İsimler değişebilir, bugün bizler varız yarın bir başka kardeşimiz gelecek ve bu kardeşlerimizde pek çoğu işte bugün burada bizim 20 sene önce aynı heyecanla gençlik kollarında bayrak asarken, slogan atarken aynı duygularla geldiğimiz gençlik kolları içerisinden pek çok başkanlar, milletvekilleri ve bu vatana hizmet edecek milli ve manevi değerleriyle yetişmiş vatanını milletini seven ve vatanına hainlik etmeyecek gençlerin arasından çıkacak. Çok küçük yaşlardan itibaren bizde bu davada büyüklerimizden gördüğümüz gibi yol yürüdük ve hizmet ettik. Allah'a şükürler olsun taktir ettiler, laik gördüler ve il başkanlığı da dahil olmak üzere teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görev yaptık ve 2019 yılı geldiğinde de 2019 yılında da AK Parti bayrağını Uşak Belediyesi'nden indirmemek üzere seni belediye başkanı adayı yaptık dediler. Bizde 2019 yılında omuzlarımıza yüklemiş olduğumuz bu görevi tüm arkadaşlarımızla beraber kafa verdik ve Allah'ın izniyle Uşak Belediyesi'nden indirtmeyeceğiz dedik. Tüm arkadaşlarımızla çok çalıştık, karış karış Uşak'ımızı dolaşarak AK Parti belediyeciliğini olmazsa olmaz olduğu anlatarak şükürler olsun bayrağı da indirtmedik." dedi. - UŞAK