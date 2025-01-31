Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akademisyen Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alınan Ör, tutuklandı.

31.01.2025 21:26  Güncelleme: 21:51
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akademisyen Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın ardından Dr. Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

TUTUKLANDI

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ör'ün tutuklanmasına karar verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Ör'ün hakimlikte verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Ör ifadesinde "29 Ocak 2025 tarihli paylaşım bana aittir. Fakat sormuş olduğunuz 24 Ağustos 2023 ve 16 Haziran 2022 tarihli paylaşımlar bana ait değildir. Ben 29 Ocak 2025 tarihli paylaşımı Bolu'da meydana gelen otel yangınında oğlumun arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle bu olaydan duyduğum üzüntü ile yaptım. Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur.

Bende o otelde kızımla birlikte kalacaktık. Normalde bizim de programımız iptal olmasa biz de burada kalacaktık. Son anda iptal ettik. Fakat bu durumdan ötürü kendimi şanslı sayamam. Bütün aile yangında vefat etti. Yaptığım paylaşımlar birikmişliğin sonucundadır. Kayın biraderim 70 bin lira için asit dökülerek öldürüldü. Mezarı dahi yoktur. Bu olaylar bende psikolojik bir etki yarattı. Depremde de yakınlarımdan kayıplar oldu.

Olaylar üst üste geldi. 14 yaşında bir kızım vardır. Ona bakmak zorundayım. Ameliyat oldum. Kimseyi kastederek yapmadım. Devletçi bir ailenin devletçi bir çocuğuyum. Adalete güveniyorum. Kimseye hakaret etmedim. Yaşadıklarım arka arka geldi. Buna insani bir tepki gösterdim. Ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Sosyal Medya, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Hasan Kiremitci:
    Cezanı çek. Aklın başına gelir belki. Önüne gelene Hakaret etmek nasılmış? Ders olsun. 309 358 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Reisin kimse nin sevgisine ihtiyacı yok yeterli seveni var herkes saygı duyacak haddini bilecek 226 268 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    ATATÜRK E HAKARET EDEN , AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL YANİ ; DELİDİR DİYE SERBEST BIRAKILIR. AMA ERDOĞAN A HAKARET ETTİ DİYENLER ,TUTUKLANIYORLAR. HANGİSİ DELİ , HANGİSİ AKILLI ! ALLAH BİLİR. 248 195 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    yuh artik.. önüne geleni kaşın gözün hesabi iceri atiyorlar .hayir olsun onsallah 149 77 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    devlet hafızası yeri vakti geldiğinde gereğini yapar.... 60 76 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK GIDA HARCAMASI TUTARI (AÇLIK SINIRI) 22.131 TL. GIDA İLE BİRLİKTE DİĞER TÜM TEMEL HARCAMALAR İÇİN HANEYE GİRMESİ GEREKEN TOPLAM GELİR TUTARI (YOKSULLUK SINIRI) İSE 72.088 TL. BEKÂR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAMA MALİYETİ 28.756 TL ASIL KONU BU GERİSİ GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABALARI_____ 89 16 Yanıtla
  • Burak Kync:
    hükümet suçludur aslen 35 26 Yanıtla
  • Hakan Arı:
    Siyasal ışıklı tayfa... 34 19 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Diktatör Saddam idam edildi. Diktatör Esed devrildi ülkeden kaçtı. Milletine eziyet eden hangi diktatör olursa olsun, günü geldiğinde ettiğini bulur. Bu gün reis diye tabir ettikleri kişiyi yıllar sonra acınası bir halde görmek mümkün 37 8 Yanıtla
  • Reis 13:
    cbs2m 9 31 Yanıtla
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