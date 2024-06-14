Akçakoca'da mazot istasyonunda silahlı saldırı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mazot olmak için akaryakıt istasyonuna giren İ.Ç. isimli şahıs, otomobilden inen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay Akçakoca ilçesi Dadalllı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Dadallı köyü mevkiinde mazot almak için istasyona giren tır şoförü İ.Ç., otomobilden inen bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Silahla yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken silahlı saldırgan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından sürdürülüyor. - DÜZCE