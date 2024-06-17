Akdeniz'de İki Tekne Kazasında 11 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akdeniz'de İki Tekne Kazasında 11 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Akdeniz'de meydana gelen iki tekne kazasında 11 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İtalyan basını, İtalya açıklarındaki kazada en az 50 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğunu bildirdi. Almanya merkezli sivil toplum örgütü RESQSHIP, batmakta olan ahşap bir tekneden 2'si bilinçsiz olmak üzere 51 kişinin kurtarıldığını açıkladı. İtalya Sahil Güvenliği ise Calabria bölgesinin yaklaşık 220 kilometre doğusunda bir yelkenli teknenin batmasının ardından çok sayıda düzensiz göçmenin kayıp olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, 2014 yılından bu yana Orta Akdeniz'de 23 bin 500'den fazla düzensiz göçmen öldü ya da kayboldu.

17.06.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz'de meydana gelen iki tekne kazasında 11 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İtalyan basını, İtalya açıklarındaki kazada en az 50 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Akdeniz'de düzensiz göçmen facialarına bir yenisi daha eklendi. Almanya merkezli sivil toplum örgütü RESQSHIP, Akdeniz'de batmakta olan ahşap bir tekneden 2'si bilinçsiz olmak üzere 51 kişinin kurtarıldığını belirterek, geminin alt güvertesinde 10 kişinin cansız bedenine bildirdi. RESQSHIP, kurtarma operasyonunun nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

İtalya Sahil Güvenliği, ise İtalya'nın Calabria bölgesinin yaklaşık 220 kilometre doğusunda bir yelkenli teknenin batmasının ardından çok sayıda düzensiz göçmenin kayıp olduğunu açıkladı. Sahil Güvenlik, yelkenli teknenin İtalyan ve Yunan arama kurtarma bölgelerinin kesiştiği uluslararası sularda ilk olarak bir Fransız teknesi tarafından tespit edildiğini belirtti. Fransız teknesinin, hayatta kalan 12 kişiyi gemiye alarak bir kargo gemisine, oradan da bir İtalyan Sahil Güvenlik devriyesine naklettiği, karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, 50 ila 64 arasında düzensiz göçmenin kaybolduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, 2014 yılından bu yana Orta Akdeniz'de 23 bin 500'den fazla düzensiz göçmen öldü ya da kayboldu. - ROMA

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Calabria, Almanya, Akdeniz, İtalya, Göçmen, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akdeniz'de İki Tekne Kazasında 11 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:51 Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Akdeniz'de İki Tekne Kazasında 11 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement