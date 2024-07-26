Akhisar'da Büfeden Silahla Sigara Gasp Eden Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akhisar'da Büfeden Silahla Sigara Gasp Eden Zanlı Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir büfeden silah zoruyla sigara gasp eden zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Büfe işletmecisi E.Ö'nün şikayeti üzerine yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahsın Ö.S. olduğu tespit edildi. Ö.S., olayda kullandığı tabanca ve çaldığı sigaralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ilçe genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 3 adet tabanca ve muhtelif fişekler ele geçirildi.

26.07.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir büfeden silah zoruyla sigara gasp eden zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Geçtiğimiz 24 Temmuz gecesi Hashoca Mahallesi'nde bulunan bir büfede silahlı gasp olayı meydana geldi. Büfe işletmecisi E.Ö, iş yerinde bulunduğu sırada tanımadığı bir şahsın içeri girerek silah göstermesi ve parasını vermeden bir miktar sigara alarak kaçmasıyla şoke oldu. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucunda şüpheli şahsın Ö.S. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Ö.S., olayda kullandığı tabanca ve çaldığı sigaraların bir kısmı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Ö.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca ilçe genelinde genel güvenliği kasten tehlikeye sokan, ruhsatsız silah taşıyan ve meskun mahalde ateş ederek halkta korku ve panik oluşturan şahıslara yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 3 adet tabanca ve muhtelif fişekler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapılarak, adli makamlara sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da Büfeden Silahla Sigara Gasp Eden Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:36 İzmir’de orman yangını Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi İzmir'de orman yangını! Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 19:05:40. #1.13#
SON DAKİKA: Akhisar'da Büfeden Silahla Sigara Gasp Eden Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement