Hamile kadına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu - Son Dakika
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Hamile kadına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu

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Manisa'da dini nikahla yaşadığı hamile kadına şiddet uygulayan Yılmaz Akman'a hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken mağdurun avukatı verilen cezaların yetersiz olduğunu dile getirdi.

18.10.2024 11:34  Güncelleme: 13:58
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldüresiye döven sanığa hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz Akman adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sude Naz Atak'ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan dava sonucunun istinafa taşıyacaklarını söyledi.

16 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akmanile Sude Naz Atak sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz Atak'ı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz Atak'a vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz'ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman'ın gelerek Sude Naz'ı darp ettiğini söyledi.

Hamile kadına şiddet uygulayan sanığa hapis cezası verildi

Yılmaz Akman'ın ağabeyi Mehmet Akman olayın yaşandığı gün Sude Naz'ın Yılmaz Akman'ın köyüne gitmek istememesi sebebiyle arabada tartışmaya başladıklarını. Daha sonra Sude Naz'ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman'ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini söyledi.

İşlediği suçu kabul eden Yılma Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman'a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BUGÜN YARALAMADAN VERİLEN CEZA YARIN ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz Atak'ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek "Yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve Sude Naz Atak'ın şu an bir can güvenliği yok. Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz." dedi.

Hamile kadına şiddet uygulayan sanığa hapis cezası verildi
Hamile kadına şiddet uygulayan sanığa hapis cezası verildi
Hamile kadına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamile kadına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emir Arslan:
    yine adli kontrol ile serbest ne güzel memleket suç işliyorsun sonra iyi bir elbise sakin bir duruş sonra dışarı çıkıyorsun 10 0 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    ceza evine girmesi için daha kaç tane daha suç kaydı lazım yok hani ceza verilmiyorsa bizde daha rahat hareket edelim 6 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    ben diyorum abi illa birini öldürecek ondan sonra tutuklanacak bilerek yapıyor sanki bu hükümet adalet demiyorum uzun zaman önce öldü çünkü yok bitti gitti 3 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Bir kez daha yüce adaletimiz görevini yapmış şimdi köşeye çekilmiş sosyal medya adaleti ne diyecek diye beklemektedir 3 0 Yanıtla
  • sadecedoğrular:
    erke seçim istiyoruz çok acil 1 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    serbes kalcaksa neden 9 ay ceza verildi diye show yapiyorsunuz bitti ülke bitirdiniz 1 0 Yanıtla
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