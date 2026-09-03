AKINCI TİHA, yerli güdüm kitleri LGK-82 ve GÖZDE ile hedefleri tam isabetle vurdu - Son Dakika
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AKINCI TİHA, yerli güdüm kitleri LGK-82 ve GÖZDE ile hedefleri tam isabetle vurdu

AKINCI TİHA, yerli güdüm kitleri LGK-82 ve GÖZDE ile hedefleri tam isabetle vurdu
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AKINCI TİHA, ASELSAN'ın LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN'ın ürettiği GÖZDE Güdüm Kiti ile yapılan atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak başarıyı duyurdu.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yeni bir başarıya daha imza attı. Atışlarda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından üretilen GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı. İki atışta da belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, 3. Sayfa, TİHA, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AKINCI TİHA, yerli güdüm kitleri LGK-82 ve GÖZDE ile hedefleri tam isabetle vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKINCI TİHA, yerli güdüm kitleri LGK-82 ve GÖZDE ile hedefleri tam isabetle vurdu - Son Dakika
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