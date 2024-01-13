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Akraba ziyareti için evden çıktı, 6 gündür haber alınamıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları 6. gününde aralıksız devam ederken, çevre illerden destek için ekipler seferber oldu.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesinde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdulrezak Kılıç'tan yakınları bir daha haber alamadı. Kılıç'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Kılıç'ın bulunması için bölgeye gelen jandarma, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ AFAD ekipleri, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri seferber oldu.

Ekiplerin arama çalışması 6'ncı güne girerken, Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu. Ekipler, Dicle Nehrinin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 6 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.