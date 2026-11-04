Aksaray'da 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Aksaray\'da 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
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Aksaray'da 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda 2 bin 314 sentetik ecza hap ve 453 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaret yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar Aksaray merkezde 4 farklı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri merkez ilçede 8 ayrı şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri 8 şüphelinin kimliğini tespit ederek takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak bir süre gerçekleştirilen takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 4 farklı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev, araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 314 adet sentetik ecza hap ve 453 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Aksaray Adliyesine sevk edilirken, M.E., Z.Ç., D.E.S. ve K.Y. isimli 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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