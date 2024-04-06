Aksaray\'da Cami Avlusuna Bırakılan Bebek Koruma Altına Alındı

3.Sayfa

Aksaray'da yeni doğmuş bir bebek kundağa sarılı halde cami avlusuna bırakılırken, vatandaşlarca bulunan bebek sağlık ekiplerince koruma altına alındı.

Olay, dün Sultanhanı ilçesi Selçuk Mahallesinde bulunan Şerife Hatun Camiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ikindi namazı saatinden cami avlusuna yeni doğmuş bir bebek bırakıldı. Dakikalarca kundakta sarılı halde bırakılarak ağlayan bebeği ikindi namazı için camiye gelen cemaat fark etti. Erkek olduğu anlaşılan bebeği gören cami cemaati durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan bebek koruma altına alınırken, polis ekipleri cami çevresinde ve avlusunda inceleme başlattı. İlk sağlık kontrolleri yapılan bebek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği bırakan kişi veya kişilerin aranmasına yönelik çalışma yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY