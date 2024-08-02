Aksaray\'da Dilencilere Operasyon: 20 Dilencinin Üzerinden 30 Bin 120 TL Çıktı

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Aksaray'da zabıta ve polisin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 20 dilencinin üzerinden 30 bin 120 lira çıktı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlardan duygu sömürüsü yaparak para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendi. Şehir genelinde işlek cadde ve bulvarlardaki trafik ışıklarında durup vatandaşlardan para isteyen dilenciler bir bir yakalandı. Zabıta araçlarına bindirilen dilenciler, yasal işlemleri için Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Burada polis ekiplerinin kontrolünde üst aramaları yapılan 20 dilencinin üzerinden 30 bin 120 lira para çıktı.

Aksaray Belediyesi Zabıta Amiri Feridun Han, "Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak şehrimizde sayısı artan dilenciler üzerinde vatandaşlarımızdan da gelen yoğun şikayetler üzerine yapmış olduğumuz operasyonda dilencileri yakaladık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz sonucunda dilenciler üzerinde yapılan üst aramasında 30 bin lira para çıktı ve tutanakla el konularak belediyemiz hesabına yatırıldı" dedi.

Aksaray Belediyesi Zabıta Komiseri Şaban Çeritli ise, "Vatandaşlarımızdan ricamız dini duygularımızı istismar eden bu şahıslara prim vermemeleri" diye konuştu. - AKSARAY