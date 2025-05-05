Aksaray'da Düğün Kavgası Biber Gazıyla Son Buldu - Son Dakika
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Aksaray'da Düğün Kavgası Biber Gazıyla Son Buldu

Aksaray\'da Düğün Kavgası Biber Gazıyla Son Buldu

Aksaray'daki düğün salonunda gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavga sokağa taştı.

05.05.2025 00:35
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Aksaray'da düğün salonunda birbirine giren gelin ve damat yakınlarının kavgası sokağa taştı. Tekme, tokat ve kafaların havada uçuştuğu kavgada taraflar alkolün de verdiği etkiyle öyle sinirliydi ki, bazıları az kalsın kavgaya müdahale eden sivil polis memurunu dövecekti. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavgada takviye gelen polis memurları da kavga arasında kalırken, taraflara biber gazıyla müdahale edildi.

Olay, Tacin Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan Bozoklu Düğün Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evlenen çiftin düğün merasiminde gelin ve damat tarafı arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken onlarca kişi düğün salonunda birbirine girdi. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavganın sirayeti artarken hızını alamayan tarafların kavgası sokağa da taştı. Düğün salonu yetkilileri ve vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede gelen ekipler kavgaya müdahale etti. Ancak gelen ekipler de müdahalede zorlanınca olay yerine takviye ekip istendi. Bu kez çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

Sivil ekiplerin de müdahale ettiği kavganın ateşi bir türlü sönmek bilmedi. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, sakinleşmek yerine daha da hırslanan taraflar alkolün de verdiği etkiyle birbirlerine saldırmaya devam etti. Bir ara yere birinin yatırılıp darp edilmesiyle olaya müdahale eden sivil polis memuru taraflar arasında kaldı. Tek amacı kavgayı ayırmak ve kimsenin canı yanmasın olan polis memurunu taraf zanneden bazı kişiler polise de vurmak istedi. Polis memurunun "Polis" diye bağırmasıyla durumu fark eden taraflar az kalsın polis memurunu da darp edeceklerdi. Tekme, yumruk ve kafaların havada uçuştuğu kavga anbean cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları uzun süre sakinleştiremeyen polis memurları son çare biber gazıyla müdahale etti. Taraflardan birisi polis memuruna bile talimat verdi. "Görevin değil mi? Babama saldırıyor, ayırsana" diye memurun üzerine yürüdü. Biber gazı sıkılarak taraflar ayrılırken, polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırarak kavgayı bitirdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Düğün Kavgası Biber Gazıyla Son Buldu - Son Dakika

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