Aksaray\'da evi soyan 2 kadın hırsız Kayseri\'de yakalandı, cezaevine gönderildi

Aksaray'da bir evi soyan 2 kadın hırsız, polisin araştırmasıyla Kayseri'de yakalandı. 2 kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı Aksaray merkezde bir ikamette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarından yola çıkarak hırsızların kimliğini tespit eden polis ekipleri, 3 hırsızın Kayseri'ye gittiğini belirledi. Bunun üzerine Kayseri'de şahısların yaşadığı evi tespit eden ekipler yaptığı operasyonla 3 şüpheliden 2'sini evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.