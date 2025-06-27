Aksaray\'da Genç Motosiklet Sürücüsüne Parkta Ceza Kesildi

Aksaray'da insanların yürüyüş yaptığı, çocukların top oynayıp eğlendiği gençlik parkında motosiklete binerek insanların canını hiçe sayan sürücüsü ve yolcuya toplam 4 bin 153 lira ceza kesildi. Ceza kesilmemesi için polis ve bekçilere de direnen gençler basın mensubuna da güçlük çıkararak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Gençlerden birisi ise cep telefonuyla bekçi ve gazetecinin görüntülerini çekti.

Olay, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park içiresinde olumsuzluklara karşı devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri park içerisinde hem motosiklete binip hem de aşırı hız yapan 68 AFA 977 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurdu. İnsanların yürüyüş yaptığı, çocukların top oynayıp oyun parkında eğlendiği ve ailelerin vakit geçirdiği parkta hem kendi canlarını hem de vatandaşların canını hiçe sayan 17 yaşındaki S.T.A. isimli sürücü için olay yerine trafik polisi çağırıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen trafik polisi sürücüye ceza yazmak istedi. Bunun üzerine bekçi ve polis memuruna güçlük çıkaran sürücü, arkasındaki yolcu ve bir diğer arkadaşı olmak üzere 3 kişi ekiplere direndi. Bekçilerin olaya müdahalesine ve ceza yazılmasına öfkelenen gençler olay yerinde haber yapmak için görüntü alan basın mensubuna da müdahale ederek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Öte yandan gençlerden birisi cep telefonuyla basın mensubu ve bekçilerin videosunu çekti. Motosiklet sürücüsüne saygısızca araç kullanma başta olmak üzere çeşitli maddelerden 3 bin 160 lira, arkasındaki yolcuya ise 993 lira olmak üzere toplam 4 bin 153 lira ceza kesildi. - AKSARAY